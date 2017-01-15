التحالف: إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية.





وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي - في تصريح أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم الثلاثاء - "إنه في تمام العاشرة و37 دقيقة من مساء أمس تمكنت قوات الدفاع الجوي للتحالف من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها".





وأشار المالكي أيضا إلى أنه "وفي تمام الساعة الحادية عشرة و47 دقيقة من مساء أمس تمكنت القوات الجوية للتحالف من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة".





وأوضح العقيد المالكي أن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافها، وقد تم كشفها وإسقاطها، وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا فإننا نؤكد أيضا أننا مستمرون في تحييد القدرات الحوثية العدائية".





وطالب مجلس الأمن الدولي - في وقت سابق - بمحاسبة منفذي ومخططي وممولي الهجمات على السعودية.





وذكر مجلس الأمن، في بيان، "نتعاطف مع ضحايا الهجوم على مطار أبها ومع السلطات السعودية"، مدينا الهجوم بأشد العبارات، معتبرا الهجوم على مطار أبها أنه "ينتهك القانون الدولي ويهدد الأمن والسلم الدوليين".