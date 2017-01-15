زورق إسرائيلى ينتهك سيادة المياه الإقليمية اللبنانية

يواصل العدو الإسرائيلى انتهاكه للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن ولاسيما منها القرار رقم 1701 ،وأفادت قيادة الجيش اللبنانى فى بيان لها أن زورقًا حربيًا تابعًا للعدو الإسرائيلى انتهك المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة لمسافة حوالى 100 متر ولمدّة 5 دقائق.

وأشار البيان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية إلى أنه تجرى متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة فى لبنان.