استراليا تحجب مواقع انترنت تحتوي على فيديو هجوم كرايتس تشيرتش

أمرت السلطات الاسترالية شركات تزويد خدمات الانترنت -اليوم/ الاثنين- بحجب ثمانية مواقع انترنت نشرت محتوى مرتبطا بمجزرة مسجد مدينة كرايست تشيرتش.



وكانت كانبيرا قد وسعت قوانين الرقابة عقب قيام استرالي بالهجوم على مسجدين في نيوزيلندا في مارس أسفر عن مقتل 51 شخصا.



وبحسب جولي انمان جرانت مفوضة السلامة الالكترونية في استراليا، فقد تم وضع مواقع خارجية على القائمة السوداء لأنها "استمرت في السماح ببث تسجيل فيديو لهجمات كرايتس تشيرتش الارهابية أو اجندة منفذ الهجوم المفترض".



ورفضت السلطات الكشف عن اسماء المواقع التي سيتم حجبها لمدة ستة اشهر على الأقل، لأن ذلك يمكن أن يزيد عدد من سيزورون تلك المواقع.



وطالبت السلطات من العديد من المواقع الأخرى مسح المحتوى الخاص بالهجمات.

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