مسار الإعصار دوريان يتغير متحولا الى عاصفة من الفئة الرابعة

تغيّر مسار الإعصار دوريان بشكل طفيف السبت ما سيؤدي به على الأرجح الى ولايتي كارولاينا الشمالية والجنوبية وليس فلوريدا كما كان متوقعا سابقا، بعد مرور خطير في باهاماس.



وقال خبراء الأرصاد إن دوريان أصبح عاصفة بالغة الخطورة من الفئة الرابعة مع توجهه نحو اليابسة.

وكتب المركز الوطني الأميركي للأعاصير على تويتر "حصل تغيّر ملحوظ ليلا للتوقعات الخاصة بدوريان بعد الثلاثاء، ينبغي التأكيد أن المسار الجديد الذي تتوقعه الارصاد لا يستبعد وصول دوريان إلى ساحل فلوريدا، إذ لا تزال أجزاء كبير من الساحل في مسار عدم مؤكد".

وأضاف المركز أن دوريان سيواصل مساره غربا حتى نهاية الأسبوع، لكن من المتوقع أن ينعطف شمالا نحو ولايتي كارولاينا، مع اقترابه من الساحل الشرقي لفلوريدا مطلع الاسبوع المقبل.



