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الجيش اليمني يصد هجوما للحوثيين في البيضاء

الجيش اليمني يصد هجوما للحوثيين في البيضاء

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أفشلت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، هجوما لميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة البيضاء وسط البلاد، كما نجحت في صد هجوم بمنطقة قانية، وإلحاق الميلشيا خسائر في الأرواح والعتاد، وإجبار من تبقى منهم على الفرار والتراجع.

 واستهدف الجيش اليمني تحركات لميلشيا الحوثي الانقلابية بالمدفعية الثقيلة، وأسفر الاستهداف عن تدمير الطاقم ومصرع كل من كانوا على متنه من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية بموقع الشبكة بمنطقة قانية. 


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