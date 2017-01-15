مصرع 9 أشخاص وإصابة 10 آخرين في انفجار بمنجم فحم بالصين

لقي 9 أشخاص مصرعهم ، وأصيب 10 آخرون إثر انفجار صخري وقع في منجم للفحم في مدينة "لونججيابو" بمقاطعة جيلين شمال شرقي الصين.







وذكرت سلطات المقاطعة -في بيان اليوم /الاثنين- أن الانفجار وقع في وقت متأخر من مساء أمس /الأحد في شركة "لونغجيابو لتعدين الفحم"، وتسبب في هزة أرضية بقوة 3. 2 درجة على مقياس ريختر، مشيرة إلى أن حالة المصابين غير خطيرة.





وأوضحت أن أسباب الانفجار لا تزال غير معروفة، وأن أعمال الإنقاذ مستمرة ، حيث تم إرسال فرق عمل للمساعدة في الإنقاذ، ونقل العمال المصابين للعلاج في مستشفى قريب.











