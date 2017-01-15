"الخارجية العرب" يدين التدخل العسكري التركي في ليبيا وسوريا والعراق

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، رفض وإدانة التدخل العسكري التركي في ليبيا، وكذلك رفض وإدانة قيام تركيا بنقل مقاتلين إرهابيين أجانب إلى الأراضي الليبية، باعتبار ذلك يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين، وانتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما أكد المجلس، في قرار أصدره مساء اليوم /الأربعاء، بعنوان "التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية"، في ختام أعمال دورته الـ 153 برئاسة سلطنة عمان، رفض وإدانة العدوان التركي على الأراضي السورية باعتباره خرقا واضحا لمباديء ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وخاصة القرار رقم 2254 ويعتبره تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين.

وشدد المجلس، على رفض وإدانة توغل القوات التركية في الأراضي العراقية باعتباره اعتداء على السيادة العراقية وتهديدا للأمن القومي العربي، مطالبا الجانب التركي بسحب كافة قواته المتواجدة على أراضي الدول العربية.

ودعا المجلس، الدول الأعضاء في الجامعة العربية بمطالبة الجانب التركي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، والكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد أمن واستقرار المنطقة.

وأكد المجلس، على مضمون قرارات مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بشأن إدانة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية،وكلف الأمين العام لجامعة الدول العربية بإجراء اتصالات مع سكرتير عام الأمم المتحدة لنقل مضمون القرار وتوزيعه على أعضاء الأمم المتحدة كوثيقة رسمية.

كما كلف المجلس، المجموعة العربية في نيويورك ببحث سبل التصدي للعدوان التركي على الدول العربية داخل مختلف أجهزة الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن، ورفع توصاتها لمجلس جامعة الدول العربية في هذا الشأن.



