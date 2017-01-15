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قراصنة يونانيون يشنون هجوما إلكترونيا على مواقع تركية

قراصنة يونانيون يشنون هجوما إلكترونيا على مواقع تركية

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شنت مجموعة من القراصنة اليونانيين هجوما انتقاميا على مواقع وخدمات إنترنت تركية; ردا على اختراق قراصنة أتراك مواقع إلكترونية حكومية في اليونان.

وقال القراصنة اليونانيون - في منشور لهم عبر الإنترنت, حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية السبت - "مثلما ضرب الأتراك بالأمس مواقع يونانية, قررنا الرد بالمثل في اليوم التالي, وجب علينا الإعلان عن أن الهجمات بدأت الآن".

وأوضح القراصنة أنه تم اختراق بوابة نداء الطوارئ 112 وخدمات البريد الإلكتروني لصحيفتي "صباح" و"حرييت", بالإضافة إلى خدمات البريد الإلكتروني للشرطة التركية ومنظمة الاستخبارات الوطنية "حةش", ما مجموعه عشر خدمات.

وكان القراصنة الأتراك اقتحموا - أمس - المواقع الإلكترونية التابعة لجهاز الاستخبارات الوطني اليوناني, ووزارة الشؤون الخارجية, والبرلمان, ووزارة المالية, وبورصة أثينا, حيث تم تعطيلها لمدة ساعة تقريبا.

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