مجلس السيادة السوداني يؤكد الحرص على تحقيق السلام الشامل

أكد الفريق الركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان حرص الحكومة على تحقيق سلام شامل فى كل أنحاء البلاد. وتسلم الكباشي اليوم مذكرة من الإدارات الأهلية في ولاية جنوب كردفان (جنوب السودان) تتضمن رؤيتها حول عملية تحقيق السلام الشامل بصفة عامة وفي الولاية بصفة خاصة .

وأكد الكباشي, حسب بيان لمجلس السيادة, أهمية مشاركة الادارة الأهلية وأهل المصلحة والمكونات غير الحكومية فى عملية السلام من خلال إشراكها فى العملية السلمية والتشاور معها, معتبرا أن الإدارة الأهلية هى صمام أمان السلام المرتقب.

من جانبه , أكد محمد أبو زيد عضو وفد الإدارات الأهلية في جنوب كردفان, فى تصريح صحفي عقب اللقاء, استعداد الإدارة الأهلية للمساهمة فى تحقيق السلام.

ودعا أبو زيد رئيس "الحركة الشعبية شمال"عبد العزيز الحلو إلى إعلاء مصالح السودان العليا بتحقيق رغبة المواطنين في إحلال السلام بالولاية, وعودته للمساهمة في بناء الوطن. وأكد تطلع أهل جنوب كردفان إلى سلام مبني على المواطنة تتساوى فيه جميع مكونات الولاية فى الحقوق والواجبات.