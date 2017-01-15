انطلاق عملية أمنية لملاحقة الإرهابيين ببغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية انطلاق عملية تفتيش في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد, مبينة أن العملية تهدف إلى تعزيز الأمن وملاحقة الإرهابيين.







وذكرت الخلية اليوم الأحد- أن القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد والقطاعات الملحقة بها -وبإسناد من طيران الجيش- تواصل عمليات التفتيش في قضاء الطارمية لتعزيز الأمن هناك وملاحقة الإرهابيين, مشيرة إلى أن عملية التفتيش شملت عددا من القرى والبساتين التابعة للقضاء.





وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت يوم /الثلاثاء/ الماضي مقتل أربعة عناصر من القوات الأمنية بهجوم مسلح أثناء إجراء عملية تفتيش بحثا عن إرهابيين فجروا عبوة ناسفة على مركبة تابعة للأجهزة الأمنية في الطارمية, لافتة إلى قتل ثلاثة إرهابيين من الذين أطلقوا النار على القوات.





وفي سياق منفصل, أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية ضبط وكر لتنظيم "داعش" بداخله أسلحة ومعدات في جزيرة مكحول بمحافظة صلاح الدين.





وذكرت المديرية أن قوة من مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين -بناء على معلومات استخبارية دقيقة- داهمت أحد الأوكار في قرية البوجليب بجزيرة مكحول في محافظة صلاح الدين. وأوضحت أن القوة ضبطت بداخل الوكر 17 عبوة متفجرات متنوعة, و11 شريحة هاتف محمول, بالإضافة إلى معمل لتصنيع العبوات الناسفة, ومفكرة تضم أسماء أعضاء "داعش", منوهة بأن القوات الهندسية التابعة للقيادة قامت بتفجير المواد موقعيا.







