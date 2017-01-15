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الاتحاد الأوروبي: لن نعترف بنتائج الانتخابات الروسية في القرم

الاتحاد الأوروبي: لن نعترف بنتائج الانتخابات الروسية في القرم

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أعلن الاتحاد الأوروبي عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الروسية المحلية والإقليمية التي جرت أمس الأحد، في شبه جزيرة القرم; "لإن المنطقة تخص أوكرانيا وليس روسيا".

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسية الخارجية فيديريكا موجيريني - في بيان أوردته شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، اليوم الإثنين، "لن يتم الاعتراف بأي شخص أنتخب في شبه جزيرة القرم ويدعون (تمثيل) سكان القرم ومدينة "سيفاستوبول" كممثلين عن تلك الأراضي، التي تعد أوكرانية".

وكان التكتل قد فرض عقوبات على روسيا بعد ضم موسكو لشبه الجزيرة في عام 2014.


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