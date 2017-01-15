شهيدان فلسطينيان في قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي بغزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة, عن استشهاد مواطنين وإصابة آخر جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف المناطق الشرقية لمحافظة رفح جنوب قطاع غزة.



وقالت الوزارة في بيان, مساء اليوم الأربعاء - إن الشهيدين وصلا إلى مستشفى أبو يوسف النجار في المحافظة.

وارتفع عدد الشهداء خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ فجر أمس وحتى اللحظة إلى 26 شهيدا.

وأوضحت وزارة الصحة, أن 26 شهيدا بينهم ثلاثة أطفال وسيدة ارتقوا, وأصيب أكثر من 85 بينهم 31 طفلا و14 سيدة, في العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني, على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ونفذت طائرات الاحتلال الاسرائيلي 50 غارة جوية و21 اعتداء بقصف مدفعي على قطاع غزة منذ بدء العدوان بقصف منزل الشهيد بهاء أبو العطا في حدود الساعة الرابعة فجر الثلاثاء, ما أدى لاستشهاده وزوجته وإصابة أطفاله, وتواصلت الغارات حتى اللحظة,وقصفت الطائرات 8 تجمعات للمواطنين في بيت لاهيا وشرق غزة وبيت حانون وشرق خانيونس ورفح و دراجات نارية تقل مواطنين في مواقع مختلفة.

وأعلنت سرايا القدس, وألوية الناصر صلاح الدين, وكتائب شهداء الأقصى - لواء العامودي, وكتائب المجاهدين, المسئولية المشتركة عن قصف عسقلان و"سديروت" بعشرات الرشقات الصاروخية.

وقالت الأجنحة, في بيان مشترك "إنه في اليوم الثاني لمعركة (صيحة الفجر) البطولية تمكنت فصائل المقاومة, مساء الأربعاء من قصف مدينة عسقلان وسديروت بعشرات الرشقات الصاروخية". وأكدت, "أن هذه الرشقات الصاروخية المباركة تؤكد على لحمة وصلابة فصائل المقاومة في ميدان المواجهة مع الاحتلال الذي حاول الاستفراد بسرايا القدس".

وأعلنت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار عن تأجيل فعاليات جمعة "تجديد التفويض لوكالة الغوث" إلى يوم الجمعة ما بعد القادمة في ظل استمرار العدوان وحفاظا على أرواح جماهير الشعب الفلسطيني من الغدر الاسرائيلي. وأكدت الهيئة في بيان مساء اليوم دعمها والتفافها حول "المقاومة وغرفة العمليات المشتركة والتي تواصل تحقيق ضربات نوعية في العمق الإسرائيلي وجعلت من مدن رئيسية في الكيان مدينة أشباح وأصابت الحياة بالشلل الكامل", مؤكدة أن "كل المحاولات الخبيثة للتفرقة بين أبناء الوطن والأذرع العسكرية فاشلة ولن تحقق أهدافها".

وطالبت الهيئة الوطنية "المجتمع الدولي ومنظماته بالقيام بواجباتهم الأخلاقية والقانونية بالتحرك العاجل للعمل على وقف العدوان الصهيوني الهمجي وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين ومحاسبة قادة الكيان كمجرمي حرب". فيما ادعت القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي أن حركة حماس معنية بإنهاء القتال ووقف إطلاق النار من جانب حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وأضافت القناة "أن حماس لم تطلق ولا حتى قذيفة واحدة باتجاه المستوطنات خلال الجولة الحالية من القتال".



