الدفاع الجوي السعودي يسقط طائرتين بدون طيار أطلقتهما ميليشيا الحوثي

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار "مسيرة" أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة خميس مشيط ليلة أمس الإثنين.







وأوضح المالكي - وفقًا لقناة "العربية - الحدث" الفضائية اليوم الثلاثاء - أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط تلك الطائرات، في كل مرة.





وأكد المالكي حق المملكة المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.