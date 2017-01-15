النفط الكويتية: ناقلاتنا تسير بشكل طبيعي ومستعدون لأي طارئ

أكدت شركة ناقلات النفط الكويتية اليوم الخميس, أن ناقلات النفط الكويتية تسير بشكل طبيعي, مؤكدة استعداداها لأي طارئ.

وذكرت الشركة - في بيان صحفي - أنها اتخذت كل الإجراءات والتدابير الاحترازية الأمنية اللازمة; لضمان التشغيل الآمن لأسطولها البحري, موضحة أن أسطول الشركة البحري, لم يتأثر بالحوادث الأخيرة المؤسفة التي وقعت في المنطقة, ولاسيما الحادث المؤسف الذي تعرضت له ناقلتان بحادثين منفصلين اليوم في خليج عمان.

وأضافت أنها تتابع تلك الحوادث مع الجهات العالمية البحرية المعنية بهذا الشأن, وتقوم بدورها على أكمل وجه, مشيرة إلى أن لديها أسطول ناقلات نفط وغاز حديث على أعلى مستوى, ويتوافق مع مواصفات الصحة والسلامة العالمية. وكانت البحرية الأمريكية, أعلنت في وقت سابق اليوم, أن ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار في حادث وقع بخليج عمان, وأنها تقدم المساعدة لهما

