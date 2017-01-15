عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بإشراف شرطة الاحتلال

اقتحم نحو 76 مستوطنا، و17 طالبا تلموديا، و70 موظفا من سلطات الاحتلال بلباس مدني، اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن الاقتحامات تجري بإشراف شرطة الاحتلال وحمايتها، ويتجول المستوطنون في باحات المسجد بشكل استفزازي انطلاقا من باب المغاربة.

من جهة أخرى، أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم اعتقال الأسير راندي عيسى عادل عودة (39 عاما)، لحظة الإفراج عنه، من أمام بوابة معتقل النقب الصحراوي، وقد أصدرت محكمة الاحتلال في القدس بحقه حكما بالسجن لمدة 18 عاما.

وكان من المقرر، أن يقام اليوم حفل زواج للأسير عودة من فتاة من نابلس، إلا أن الاحتلال اعتاد التنغيص على الأسرى وذويهم يوم الإفراج عنهم، خاصة أصحاب الأحكام العالية، وذلك بإعادة اعتقالهم والتحقيق معهم.



