ايران تتخلى عن أي قيود في مجالي البحث والتطوير النوويين

اعلن الرئيس الايراني حسن روحاني مساء الاربعاء أنه أمر بالتخلي عن أي قيود في مجالي البحث والتطوير النوويين.



وقال روحاني عبر التلفزيون الرسمي إن "منظمة الطاقة النووية الايرانية تلقت أمرا باتخاذ كل الاجراءات الضرورية على صعيد البحث والتطوير، والتخلي عن كل الالتزامات القائمة في هذا المجال"، وذلك في سياق إعلانه "المرحلة الثالثة" من خطة تقليص الالتزامات الايرانية التي نص عليها الاتفاق الدولي الموقع العام 2015.



