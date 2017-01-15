تقرير: الجيش الأمريكي يشن هجوما إلكترونيا على "حزب الله"

شنت الولايات المتحدة هجومًا إلكترونيًا كبيرًا على كتائب حزب الله في أعقاب إسقاط إيران لطائرة أمريكية بدون طيار قالت إنها دخلت مجالها الجوي.

وأوضح مسؤولان أمريكيان على صلة بالأمر أن القوات الأمريكية شنت الهجوم على كتائب حزب الله باعتبارها ميليشيات شيعية تدعمها إيران ولديها قوات في العراق وسوريا، وفق لما أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وذكر المسؤولان أن الهجمات الإلكترونية استهدفت الاتصالات الشبكية للمجموعة، دون توضيح لمدى نجاحها. ويأتي هذا التقرير بعد فترة وجيزة من تقرير آخر يفيد أن الولايات المتحدة شنت هجمات إلكترونية ضد البرامج التي تستخدمها إيران لتعقب الناقلات التجارية في الخليج.

ولم تعلق القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط على الفور على هذا التقرير. وقالت إنها ترفض التعليق على أي هجوم إلكتروني محتمل.

ويأتي هذا التقرير وسط توترات آخذة في التصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضربة انتقامية ضد أهداف في إيران ردًا على إسقاط الطائرة الأمريكية والتي تراجع عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اللحظة الأخيرة.

وأعلنت كتائب حزب الله -التي صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية في عام 2009- مسؤوليتها عن عدة هجمات منذ عام 2007، بما في ذلك هجوم عام 2011 في بغداد الذي أسفر عن مقتل خمسة جنود أمريكيين.