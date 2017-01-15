زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال غرب باكستان

أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في العاصمة الباكستانية (إسلام أباد) أن زلزالا بلغت شدته 5 درجات على مقياس ريختر ضرب، اليوم الأربعاء، بعض المناطق في إقليم "خيبر بختونخوا" (شمال غرب باكستان)، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.







وقال المركز - حسبما ذكرت قناة "سماء تي في" الباكستانية - إن مركز الزلزال وقع على بعد 20 كيلومترا غرب منطقة "باتاجرام"، إلا أنه لم يشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.







