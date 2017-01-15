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الجيش اليمني ينفذ هجوما على مليشيا الحوثي بمحافظة حجة

الجيش اليمني ينفذ هجوما على مليشيا الحوثي بمحافظة حجة

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نفذت وحدات من الجيش اليمني اليوم الثلاثاء عمليات عسكرية ضد مليشيا الحوثي في مديرية حرض بمحافظة حجة. 

وقال مصدر عسكري في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" إن قوات الجيش اليمني واصلت عملياتها في مدريرية حرض لليوم الرابع على التوالي، ونفذت هجوما من ثلاثة محاور ضد المليشيا، تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع على تخوم مدينة حرض.

وأضاف المصدر، أن قوات الجيش تواصل حصار المليشيات في مدينة حرض، تمهيدا لتحريرها، مشيرا إلى أن القوات تعمل حاليا على تامين المناطق المحررة وتطهيرها من الألغام التي زرعتها المليشيات.

وأشار إلى أن قوات الجيش تمكنت خلال الأيام الماضية من تحرير قرى بني هلال والراكب والعسيلة وعدد من المناطق المحيطة بمدينة حرض، خلال معارك حاسمة ألحقت خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.


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