هيئة الأسرى الفلسطينيين: نقل الأسير سامي أبو دياك مجددا للمستشفى

أكدت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي نقلت الأسير المريض بالسرطان سامي أبو دياك للمستشفى مجددا، اليوم الاثنين، بعد تدهور جديد في وضعه الصحي.



وذكرت الهيئة في بيان أن المعلومات الأولية تشير إلى إصابته بنزيف دم، وأن إدارة "عيادة معتقل الرملة" كانت نقلته قبل ثلاثة أيام لمستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، وأعادته للمعتقل يوم أمس، وهو يعاني من أوجاع شديدة، وانخفض وزنه إلى (45 كجم).

وأكدت الهيئة أن الأسير أبو دياك هو ضحية خطأ وإهمال طبيين، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية في الأمعاء في سبتمبر عام 2015 في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، وتنقله بين المعتقلات والمشافي، ما أدى إلى تدهور حاد في وضعه الصحي وإصابته بتسمم داخلي وفشل كلوي ورئوي، بالإضافة إلى إصابته بالسرطان.

والأسير سامي أبو دياك (37 عاما)، من محافظة جنين شمال الضفة الغربية، محكوم بالسجن لثلاثة مؤبدات و(30) عاما، ومعتقل منذ العام 2002، ويقبع وشقيقه سامر أبو دياك المحكوم بالسجن لمدى الحياة في "عيادة سجن الرملة".

من جانبها عممت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية على سفارات دولة فلسطين بضرورة مواصلة التحرك وبشكل عاجل، تجاه وزارات خارجية الدول المضيفة ومراكز صنع القرار والرأي العام فيها، لحشد أوسع ضغط دولي على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسير المريض سامي أبو دياك، والذي قد يفارق الحياة في أي لحظة.