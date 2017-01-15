ترامب يعلن استقالة المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط

تاريخ النشر
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقالة المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط جيسون جرينبلات من منصبه.
جاء ذلك في تغريدة للرئيس الأمريكي عبر موقع التدوينات المصغرة (تويتر) وأوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الخميس.
تاريخ النشر
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقالة المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط جيسون جرينبلات من منصبه.
جاء ذلك في تغريدة للرئيس الأمريكي عبر موقع التدوينات المصغرة (تويتر) وأوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الخميس.
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