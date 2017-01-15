مجلس وزراء الداخلية العرب يستنكر استهداف مليشيا الحوثي لمطار أبها

استنكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي بمقذوف حوثي معاد وأسفر عن إصابة 26 مدنيا.







وقالت الأمانة العامة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس "ندين بكل حزم هذا العمل الإجرامي المشين الذي يكشف نوايا المليشيات الحوثية الخبيثة في سعيها لترويع الآمنين والذي يتنافى مع كل المواثيق والأعراف الدولية بل يرقى إلى جريمة حرب".





وأكدت تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب, وتأييدها الكامل للإجراءات التي تتخذها لحماية شعبها ومصالحه الحيوية مقدرة سعي المملكة الدائم لنصرة القضايا العربية والإسلامية العادلة وحرصها على توطيد الأمن والسلم الدوليين.











