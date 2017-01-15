جريحان بإطلاق نار أمام مسجد في بريست في فرنسا

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تاريخ النشر
١٨:٢١:٥٩ – ٢٠١٩/٠٦/٢٧
اخر تعديل
١٨:٢٢:٠٥ – ٢٠١٩/٠٦/٢٧
أعلنت مصادر مقربة من التحقيق اطلاق أعيرة نارية أمام مسجد في مدينة بريست، شمال غرب فرنسا الخميس، مشيرة الى اصابة شخصين بجروح غير خطرة. وقع الحادث بعيد الساعة 16,00 (14:00 ت غ) خارج المسجد.
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