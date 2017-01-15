جريحان بإطلاق نار أمام مسجد في بريست في فرنسا

أعلنت مصادر مقربة من التحقيق اطلاق أعيرة نارية أمام مسجد في مدينة بريست، شمال غرب فرنسا الخميس، مشيرة الى اصابة شخصين بجروح غير خطرة.



وقع الحادث بعيد الساعة 16,00 (14:00 ت غ) خارج المسجد.



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