كوريا الجنوبية تؤكد احتجاز الحوثيين لسفينتين تابعتين لها

قالت كوريا الجنوبية إن جماعة الحوثيين احتجزت 3 سفن بينها سفينتان كوريتان ومواطنان كوريان قرب جزيرة كمران في اليمن.







ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية- عن بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم /الثلاثاء/ أن :" 16 شخصا كانوا على متن هذه السفن وأن 2 منهم يحملان الجنسية الكورية " مضيفة أن السفن الثلاث راسية حاليا في ميناء الصليف بمحافظة الحديدة غربي اليمن.





ولفتت إلى أنه تم احتجاز السفن الثلاث عند توجهها إلى ميناء بربرة في الصومال, قادمة من ميناء جازان السعودي موضحة أن أحد الكوريين الجنوبيين أبلغ شركتهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي , باستيلاء الحوثيين على السفينة .





من جانبها قال الحوثيون إن السفن انتهكت المياه الإقليمية اليمنية وقال محمد علي الحوثي- وهو مسؤول كبير في الجماعة- إن خفر السواحل اليمني يتحقق لمعرفة ما إذا كانت السفينة المحتجزة تنتمي إلى دول العدوان أم إلى كوريا الجنوبية وفي حال اتضح أنها تابعة لكوريا الجنوبية سيتم إطلاق سراحها بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.



