امير الكويت يعين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح, أمرا أميريا اليوم الثلاثاء بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ صباح الخالد, بتشكيل الحكومة الجديدة, خلفا لحكومة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح المستقيلة.

ووفقا للدستور الكويتي لا يحق لمن يتولى منصب رئيس مجلس الوزراء, أن يتولى حقيبة وزارية أخري, وبالتالي فستصبح حقيبتي الخارجية, والدفاع شاغرتين, تمهيدا لاختيار وزيرين لهما في التشكيل الحكومي الجديد.

يشار إلى أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد أصدر أمس, أمرا بتكليف الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح, بتشكيل الحكومة الجديدة, إلا أنه اعلن اعتذاره عن المنصب, وتقبل أمير الكويت اعتذاره. كما أصدر أمير الكويت - أمس - أمرا أميريا بإعفاء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد, ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح من منصبيهما في تصريف شؤون الوزارتين; وذلك عقب بيانات هجومية متبادلة بينهما, عقب إثارة قضية تجاوزات صندوق الجيش الكويتي, والتي قدرت بنحو 240 مليون دينار كويتي

