المتظاهرون اللبنانيون يجوبون البلاد في موكب "بوسطة الثورة"

قام النشطاء وقادة الاحتجاجات اعتبارا من صباح اليوم ببدء تحركات حاشدة تضم مواكب سيارة انطلاقا من عكار، لاستعادة زخم الحركة الاحتجاجية، وللتأكيد على الوحدة الوطنية اللبنانية بين كافة المناطق والطوائف، ولإعلان الرفض الشعبي لما اعتبروه "محاولات ترهيب المواطنين وتخويفهم من احتمالية اندلاع حرب أهلية جديدة جراء استمرار المظاهرات والاحتجاجات".

ورفع المتظاهرون إعلام لبنان ولافتات تؤكد على وحدة الشعب ورفض أي محاصصة أو تقسيم طائفي أو وفقا للمناطق إلى جانب مطالب احتجاجية تطالب بتغيير السلطة السياسية وتحقيق المساءلة والبحث عن مرتكبي جرائم العدوان على المال العام، وحصر السلاح بمؤسسات الدولة الشرعية وحدها من جيش وقوى أمنية.

وانضمت أعداد كبيرة تباعا من السيارات إلى الحافلات التي تقل المتظاهرين والمحتجين أثناء تجولهم في المناطق اللبنانية، ليشكلوا موكبا كبيرا من السيارات والحافلات، حيث يقومون بالتوقف لفترات متفاوتة في الساحات والميادين التي تعد بمثابة مراكز التظاهرات والاعتصامات، وذلك لحشد المواطنين ودعوتهم للانضمام إليهم في مسيرتهم، وهو الأمر الذي لاقى استجابة ملحوظة، في ما قام مواطنون في أماكن متعددة بنثر الورود على المشاركين في المواكب لدى توقفها.

ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضي سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.



