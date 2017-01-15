اليابان تحث إيران على الالتزام بالاتفاق النووي مع الدول الكبرى

قال وزير الخارجية الياباني تارو كونو إنه حث إيران على الالتزام بالاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى عام 2015 خلال اجتماعه مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

وأوضح كونو -في تصريح للصحفيين- إنه اتفق مع ظريف على الإبقاء على اتصالات وثيقة بين اليابان وإيران، اللتين تربطهما تاريخيا علاقات ودية، لتخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف كونو "بناء على موقف اليابان المتمثل في الدعم المستمر للاتفاق النووي، طلبت من الجانب الإيراني الالتزام بالاتفاق النووي والعودة فورا إلى التزاماته والامتناع عن اتخاذ أي تدابير من شأنها أن تنتهك الاتفاقية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي العام الماضي وأعاد فرض العقوبات على إيران.

ورداعلى ذلك، انتهكت طهران ببطء الجانب الذي يخصها من الاتفاق، الذي وافقت بموجبه على فرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العديد من العقوبات الدولية.

وتسببت هذه الخلافات بشأن الاتفاق النووي في زيادة حادة في التوترات بين الخصمين منذ زمن طويل.



