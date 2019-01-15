الأمين العام لجامعة الدول العربية يزور السودان غدا الأحد

يقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بزيارة إلى السودان غدا (الأحد) ، يلتقى خلالها الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وعدد من ممثلي القوى والحركات السياسية في السودان.







وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في تصريح اليوم (السبت) إنه وفي إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه السيد أحمد أبو الغيط بمتابعة تطورات الأوضاع في جمهورية السودان واتساقا مع حرص الجامعة العربية على تحقيق كامل الأمن والاستقرار في مختلف الدول الأعضاء في الجامعة، فمن المقرر أن يقوم الأمين العام بزيارة هامة إلى السودان يوم غد (الأحد).





وأوضح المتحدث الرسمي أنه من المنتظر أن يلتقي أبو الغيط خلال الزيارة بكل من الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وكذا مع عدد من قيادات إعلان قوى الحرية والتغيير وممثلي القوى والحركات السياسية .





وأشار عفيفي إلى أن الأمين العام سيحرص على أن يؤكد خلال الزيارة محورية التزام الأطراف السودانية بالمسار السلمي لتحقيق الانتقال السياسي الديمقراطي في السودان والذي يتطلع إليه أبناء الشعب السوداني في إطار سياق وطني خالص، وتجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تأزيم أو تأجيج الموقف وتصعيده، مع تأكيد التزام الجامعة العربية بدورها بمساندة السودان بما يدعم أمنه واستقراره ووحدته الوطنية .



