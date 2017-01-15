مقتل 16 من طالبان في غارات جوية جنوب أفغانستان

نفذت قوات الأمن الأفغانية اليوم /الأحد سلسلة من الغارات الجوية في مقاطعة أوروزجان الجنوبية; مما أسفر عن مقتل 16 من مسلحي طالبان على الأقل.







وأوضح مسؤولون عسكريون أن الغارات الجوية نفذت في منطقة تارين كوت، وأن القوات الخاصة ألقت القبض أيضا على متشدد مشتبه به.





وفي الوقت نفسه، دمرت القوات الخاصة الأفغانية 30 رطلا من المخدرات غير المشروعة خلال عملية في نفس المنطقة.





يأتي هذا في الوقت الذي تدهور فيه الوضع الأمني في بعض مناطق أوروزجان خلال الأشهر الأخيرة.



