محادثات بين وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا حول إيران

تجري فرنسا وبريطانيا وألمانيا-اليوم /الجمعة -في هلسنكي محادثات للبحث في كيفية الحفاظ على الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 مع إيران وحماية الملاحة البحرية في الخليج.



وسيعقد الاجتماع على مستوى وزراء خارجية فرنسا جان ايف لودريان وبريطانيا دومينيك راب وألمانيا هايكو ماس.

وستنضم إلى وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث الموقعة للاتفاق مع إيران، وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني لإجراء محادثات على هامش اجتماع الاتحاد في هلسنكي.



