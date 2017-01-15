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بوتين: مؤتمر برلين حول ليبيا جاء بجهود دولية مكثفة

بوتين: مؤتمر برلين حول ليبيا جاء بجهود دولية مكثفة

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الجهود المكثفة لانقرة وموسكو أسفرت عن انعقاد مؤتمر دولي في برلين يهدف إلى حل الأزمة الليبية.

وينعقد مؤتمر برلين، الأحد، بمشاركة 12 دولة، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، وروسيا، وفرنسا، والصين، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات، ومصر، والجزائر، والكونغو، بالإضافة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، والجنرال المتقاعد خليفة حفتر، في محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الليبي.


 


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