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طهران تنتقد موقف الاتحاد الأوروبي تجاه عملية إنقاذ الاتفاق النووي

طهران تنتقد موقف الاتحاد الأوروبي تجاه عملية إنقاذ الاتفاق النووي

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انتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي - اليوم /الاثنين-موقف الاتحاد الأوروبي وعدم اتخاذه أي إجراءات عملية أو ملموسة حتى الآن لإنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015، وتقاعسه عن إنقاذه بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منه العام الماضي ومعاودة فرض العقوبات على طهران.

وأكد موسوي إنه لا يوجد طلب إيراني حتى الآن لشراء منظومة الدفاع الصاروخي "إس-400" من روسيا. 

وكانت إيران أعلنت الشهر الماضي، وقف تنفيذ بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، معربة عن عزمها رفع مستوى تخصيب اليورانيوم ما لم يتمكن الأوروبيون خلال 60 يوما من حماية مصالحهم التجارية من العقوبات الأمريكية.

 وكان وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف أعلن، أمس الأحد، أن "انتهاء مهلة الـ60 يوما للدول الموقعة على الاتفاق النووي دون نتائج، سيعني إجراءات جديدة من قبلها في إطار الاتفاق". 



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