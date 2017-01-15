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الحكومة الإيطالية الجديدة تنال ثقة مجلس النواب

الحكومة الإيطالية الجديدة تنال ثقة مجلس النواب

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منح مجلس النواب الإيطالي الثقة للحكومة الجديدة برئاسة جوزيبي كونتي مساء الاثنين، بأغلبية 343 عضوا في المجلس، مقابل 263 نائبا صوتوا ضدها.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الإيطالي على منح الثقة للحكومة الثلاثاء.

وفي كلمته أمام النواب، أعلن جوزيبي كونتي عن مرحلة جديدة من الإصلاحات تهدف إلى التخفيف من العبء الضريبي وإقرار ميزانية جديدة ستسمح بتفادي زيادة ضريبة فائض القيمة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة الجديدة ستسعى لتفادي الخلافات الداخلية.

وفي الوقت ذاته، نظم حزبا "الرابطة" و"إخوة إيطاليا" اليمينيان مظاهرات احتجاج أمام مقر مجلس النواب، فيما اتهمت زعيمة "إخوة إيطاليا"، جيورجيا ميلوني الحكومة الجديدة بأنها لن تخدم مصالح الإيطاليين.

يذكر أن حركة "خمسة نجوم" والحزب الديمقراطي اليساري شكلا الأسبوع الماضي ائتلافا جديدا عقب انهيار الائتلاف السابق على خلفية الخلافات بين "خمسة نجوم" و"الرابطة".

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