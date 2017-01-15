أبو الغيط يحث أطراف الأزمة السودانية على العودة للمفاوضات

حث الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الأطراف السودانية على مواصلة الحوار والعودة إلى طاولة التفاوض وعدم الجنوح عن المنهج السلمي للتوصل إلى توافق وطني.





وقال الأمين العام للجامعة العربية، إن الحلول للأزمة الراهنة في السودان يجب أن تكون "سودانية خالصة"، مؤكدا التزام الجامعة بتقديم كافة أشكال العون والمساندة للسودان.





وقد التقى أبو الغيط خلال الزيارة التي استغرقت يوما واحدا للخرطوم، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، كما التقى عدداً من قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير، ورئيس حزب الأمة القومي الدكتور الصادق المهدي، وممثلي الحزب الاتحادي الديمقراطي، والحركات السياسية والمدنية السودانية.





كان أبو الغيط قد أوفد وفداً رفيع المستوى من الأمانة العامة للجامعة، والذي وصل للخرطوم يوم الخميس الماضي برئاسة السفير خليل الذوادي الأمين العام المساعد للشؤون العربية والأمن القومي، وأجرى عدداً من اللقاءات التمهيدية مع المجلس العسكري الانتقالي، والقوى السياسية السودانية، ومبعوث الاتحاد الأفريقي، وممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة بالخرطوم.