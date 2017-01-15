7 ملايين ناخب بتونس لهم الحق في التصويت بالانتخابات المبكرة

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون إن عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية المبكرة يقدر بـ7 ملايين و88 ألف ناخب، مضيفا أن عدد مكاتب الاقتراع يبلغ 13450 مكتبا داخل تونس، و384 مكتب تصويت خارجه.

وأعرب بفون - خلال لقاء موسع نظمته الهيئة اليوم السبت مع ممثلي منظمات المجتمع المدني - عن أمله في أن تتوج الانتخابات الرئاسية المبكرة بمشاركة كثيفة للناخبين، مضيفا أن الهيئة ستسهل عملية تصويت الناخبين من ذوي الإعاقات، كما سيتم يوم الاقتراع توفير أوراق اقتراع بطريقة "برايل" للمصوتين من فاقدي البصر.

بدورها، أوضحت عضوة الهيئة حسناء بن سليمان أنه سيتم يوم الاقتراع توفير وتوزيع إحصائيات بشكل متواتر حول المصوتين وفق الجنس والفئات العمرية.

ويشارك في الاستحقاق الرئاسي المقبل 26 مرشحا تنتهي حملاتهم الدعائية داخل تونس وخارجها منتصف ليلة 13 سبتمبر الجاري ليكون 14 سبتمبر يوم صمت انتخابي .

ويقترع الناخبون داخل تونس يوم 15 من الشهر الحالي، في حين يقترع الناخبون خارجها أيام 13 و14 و15 سبتمبر.



