لافروف يرحب بتصريحات ماكرون حول أهمية التعاون المشترك مع بلاده

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، عن ترحيب موسكو بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول أهمية العمل المشترك مع روسيا، مؤكدا ضرورة ترجمة هذه المبادرات إلى واقع.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها لافروف أمام طلاب معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية والأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد.

وقال وزير الخارجية الروسي - حسبما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - إن " إدراك التغييرات الجذرية التي تحدث على الساحة الجيوسياسية الحديثة تجلى في الخطاب القوي الذي ألقاه الرئيس إيمانويل ماكرون في المؤتمر السنوي للسفراء الفرنسيين، حيث أقر ماكرون مباشرة بأن العالم يشهد نهاية عصر الهيمنة الغربية واعترف بأهمية العمل المشترك والجماعي مع روسيا والصين وغيرها من الدول الحديثة الرائدة".

وأضاف: "بطبيعة الحال، لا يمكننا سوى الترحيب بمثل هذه المقترحات والمبادرات.. يبقى الشيء الأهم وهو ترجمة هذه المبادرات إلى واقع والمساعدة على إقامة حوار متساو قائم على الاحترام المتبادل والتوافق بهدف تحقيق اتفاقات محددة".

وكان ماكرون قد ألقى خطابا الأسبوع الماضي في المؤتمر السنوي للسفراء الفرنسيين في قصر الإليزيه في باريس، قال فيه إن عصر الهيمنة الغربية في العالم يقترب من نهايته، لا سيما بسبب "ظهور قوى جديدة"، وأيد توسيع الحوار وإقامة روابط أقوى مع روسيا، مؤكدا أن الشراكة مع موسكو ضرورية لبناء نظام جديد من الثقة والأمن في أوروبا.



