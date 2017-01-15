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حكومة الائتلاف الجديدة في إيطاليا تؤدي اليمين الدستورية

حكومة الائتلاف الجديدة في إيطاليا تؤدي اليمين الدستورية

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 أدت حكومة الائتلاف الجديدة في إيطاليا برئاسة جوزيبي كونتي, اليمين الدستورية أمام الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، وذلك بعد تشكيلها أمس الأربعاء وقبل انعقاد أول اجتماع لمجلس الوزراء .

وتضم الحكومة عشرة وزراء من حركة خمس نجوم وتسعة آخرين ينتمون إلى الحزب الديموقراطي أكبر قوة يسارية، ووزيرا من حزب "أحرار ومتساوون"، بينما ذهبت حقيبة الداخلية إلى وزير لا ينتمي إلى أي حزب.

وستخضع الحكومة بتشكيلها الجديد لتصويت على منحها الثقة في البرلمان.

ويفترض أن تبقى هذه الحكومة الجديدة حتى نهاية الفترة التشريعية في 2023.



  


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