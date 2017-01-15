المرشح الصيني يفوز بمنصب مدير عام منظمة الزراعة والأغذية للامم المتحدة

فاز دكتور تشيو دونهو المرشح الصيني بمنصب مدير عام منظمة الزراعة والأغذية للامم المتحدة "الفاو" بعد حصده معظم أصوات أعضاء المنظمة حيث حصل على 108 من إجمالي 191 بينما حصلت المرشحة الفرنسية السيدة كاثرين على 71 والمرشح الجورجي على 12 صوت فقط.

وانتخاب الدكتور تشيو لقى ترحيبا كبيرا من الدول الاعضاء نظرا لما يتمتع به من خبيرة كبيرة تؤهله لقيادة المنظمة في المرحلة القادمة.

والجدير بالذكر ان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد قام اليوم بالمشاركة في انتخابات الفاو والتي عقدت بالعاصمة الإيطالية روما.







