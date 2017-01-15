إيران: عقوبات أمريكا على خامنئي تعني نهاية الدبلوماسية

أعلنت إيران الثلاثاء، أن قرار الولايات المتحدة، فرض عقوبات على الزعيم الأعلى للبلاد، وكبار المسؤولين الآخرين، أغلق بشكل دائم طريق الدبلوماسية، بين طهران وواشنطن.

وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية على تويتر "فرض عقوبات غير مجدية على الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، وزعيم الدبلوماسية الايرانية وزير الخارجية محمد جواد ظريف، يمثل إغلاقاً دائماً لمسار الدبلوماسية“.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن إدارة ترامب اليائسة - حد وصفه - تدمر الآليات الدولية الراسخة، للحفاظ على السلام والأمن العالميين.



