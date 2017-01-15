المغرب وتونس يؤكدان دعمها للقضية الفلسطينية

أكد الملك المغربي محمد السادس دعم بلاده الدائم والثابت للقضية الفلسطينية، ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في العيش بأمن وأمان ، في دولته المستقلة وعاصمتها القدس.



جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها الملك المغربي للرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الجمعة وذلك بمناسبة احتفال فلسطين بعيدها الوطني، وأعرب ملك المغرب، عن أحر التهاني للشعب الفلسطيني بتحقيق ما ينشده من حرية واستقلال، وتقدم ونماء.

كما أكدت تونس مجددا موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية العادلة ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه المشروعة.

وأعلنت وزارة الخارجية التونسية - في بيان لهاالجمعة بمناسبة الذكرى الـ31 لإعلان قيام دولة فلسطين - التزام تونس بمواصلة الإسهام الفاعل في الجهود والمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى استئناف مسار سلام حقيقي يضع حدا لمعاناة الشعب الفلسطيني من منطلق تمسكها بالسلام العادل والشامل الذي يكفل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني



