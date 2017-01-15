الاتحاد الأوروبي يحض إيران على التراجع عن التخلي بالتزاماتها النووية

حض الاتحاد الأوروبي, اليوم الخميس, إيران على التراجع عن التخلي بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع الدول الكبرى بعد أن أعلنت طهران أنها تستعد للإعلان عن تخليها عن التزامات جديدة متصلة بالبحث والتطوير النوويين.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية, كارلوس مارتن رويز دي جوردي خيلا - في مؤتمر صحفي في بروكسل, وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - "إننا نعتبر هذه الأنشطة غير متوافقة (مع الاتفاق النووي) وفي هذا السياق نحض إيران على التراجع عن هذه الخطوات والامتناع عن أي خطوات إضافية تقوض الاتفاق النووي".

يذكر أن إيران ستعلن, السبت المقبل, عن تفاصيل ما ستتخلى عنه من التزاماتها المنصوصة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ردا على فرض عقوبات أمريكية مشددة عليها. وسيعقد المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية بهروز كمالوندي مؤتمرا صحافيا لعرض تفاصيل الخطوة الثالثة من تقليص إيران التزاماتها النووية.



