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اسرائيل تعلن كشف موقع لتصنيع الصواريخ تابع لحزب الله بلبنان

اسرائيل تعلن كشف موقع لتصنيع الصواريخ تابع لحزب الله بلبنان

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أعلن الجيش الاسرائيلي الثلاثاء أنه كشف موقعا لصنع الصواريخ تابعا لحزب الله اللبناني، بعد يومين على تبادل لإطلاق النار على الحدود بين لبنان واسرائيل، ما زاد الخشية من إندلاع موجة عنف جديدة.


وأكد بيان صادر عن الجيش الاسرائيلي "كشف الجيش الاسرائيلي منشآت تابعة لحزب الله تقع قرب بلدة النبي شيت في سهل البقاع في لبنان، أقيمت لتصنيع وتطوير صواريخ دقيقة التوجيه".

وتابع البيان "تخوفا من القصف قام حزب الله بنقل معدات مهمة من هذا المجمع الى مواقع مدنية في بيروت".

وحذر أمين عام حزب الله حسن نصرالله مساء الاثنين من أنه سيضرب في عمق اسرائيل في حال حصول هجوم اسرائيلي جديد.

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