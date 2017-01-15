رئيس الوزراء السوداني يوجه باستئناف الدراسة في كافة الولايات

وجه رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك باستئناف العام الدراسي لمرحلتي التعليم الأساس والثانوي في جميع ولايات السودان، بحد أقصى 15 سبتمبر الجاري.

وترأس حمدوك، اليوم الاثنين، اجتماعا خاصا بترتيب استئناف الدراسة بمرحلتي التعليم الأساس والثانوي، بحضور ممثلي عدد من الوزارات والجهات ذات الصلة.

ووجه رئيس الوزراء السوداني وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتوفير متطلبات استئناف العام الدراسي.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور الطاهر حسن - في تصريح صحفي - إن الاجتماع اطمأن على الترتيبات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاستئناف العام الدراسي، موضحا أن الاجتماع وقف أيضا على الترتيبات الفنية الخاصة بتعويض أيام الدراسة، التي فقدت من العام الدراسي، خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الاجتماع وجه في هذا الصدد، بالاستفادة من عطلة يوم السبت، وعطلة الدورة المدرسية، لتعويض العام الدراسي.

وأعلن والي ولاية الخرطوم الفريق ركن أحمد عبدون أن استئناف العام الدراسي بولاية الخرطوم سيبدأ يوم السبت الموافق 14 سبتمبر الجاري، مؤكدا التزام حكومة الولاية بالاستمرار في تنفيذ حملات إصحاح البيئة وتمهيد الطرق المؤدية للمدارس.

وتوقفت الدراسة عدة مرات في ولايات عدة في السودان بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد، في الشهور الأخيرة.



