فرنسا: خطوات إيران سلبية لكن طريق الحوار لا يزال مفتوحا

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الأحد إن قرار إيران تقليص المزيد من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015 يمكن التراجع عنه، مضيفًا أن بلاده ستواصل السعي لحوار من أجل عودتها إلى الالتزام الكامل بالاتفاق.



وقال الوزير ان "الاجراءات التي اتخذوها سلبية، لكنها ليست نهائية، يمكنهم التراجع وطريق الحوار لا يزال مفتوحًا".

وأضاف أن إيران لا يزال أمامها عدة شهور قبل أن تصبح قادرة على صنع قنبلة نووية.



