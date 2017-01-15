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مستوطنون يقتحمون مبنى أثريا في بلدة السموع بالخليل

مستوطنون يقتحمون مبنى أثريا في بلدة السموع بالخليل

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اقتحمت مجموعة من المستوطنين، بحماية قوات الإحتلال الإسرائيلي، مبنى البرج الأثري في بلدة السموع جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية. 

وأفادت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية، بأن مستوطنين اقتحموا تحت حماية قوات الاحتلال مكاناً أثرياً رومانياً في البلدة يعرف باسم "البرج"، وأدوا طقوساً دينية تلموديه في المكان.

وأشارت المصادر،  إلى أن قوات الإحتلال انتشرت في أكثر من شارع، ونشرت حواجزها العسكرية على المفترقات، وأغلقت منطقة وسط البلد، واعتلت أسطح بعض المنازل، لتأمين دخول حافلات المستوطنين مع ساعات الصباح، وتمركزوا في مبنى البرج الأثري بوسط البلد، بحجة إقامة "صلوات دينية" لهم بالمكان. 


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