طالبان تتوعد بمواصلة القتال بعد إعلان ترامب "موت المحادثات"

توعدت حركة طالبان الأفغانية اليوم/ الثلاثاء، بمواصلة القتال، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "موت المحادثات" مع الحركة.

وجاء إعلان الرئيس الأمريكي إلغاء المحادثات مع طالبان، بعد إعلان الحركة مسئوليتها عن هجوم انتحاري في كابول، أدى لمقتل 12 شخص، بينهم جندي أمريكي.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية صديق صديقي، قد أعلن - في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأفغانية على خلفية إلغاء ترامب المفاوضات مع طالبان بسبب التفجيرات الأخيرة في كابول - أن الشعب الأفغاني لن يقبل أبداً سلاماً غامضاً وغير كامل لن يؤدي إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام".



