تقارير عن مقتل أكثر من مئة شخص في احتجاجات إيران

اعلنت منظمة العفو الدولية الثلاثاء ان تقارير موثوقة تشير إلى أن اكثر من 100 متظاهر قتلوا في انحاء ايران منذ أن أمرت السلطات قوات الأمن بقمع التظاهرات التي اندلعت عقب رفع اسعار البنزين.







وتابعت المنظمة الحقوقية، ومقرها لندن، انه "وفقا لتقارير موثوقة فإن 106 متظاهرين على الأقل قتلوا في 21 مدينة" مشيرة الى ان "حصيلة القتلى الحقيقية ربما تكون أعلى من ذلك بكثير، حيث تشير بعض التقارير إلى مقتل نحو 200 متظاهر".





وذكرت ان قوات الامن تلقت "ضوءا اخضر لقمع" التظاهرات التي اندلعت الجمعة وامتدت إلى أكثر من 100 مدينة في ارجاء ايران.



