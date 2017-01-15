قوات التحالف تسقط طائرة مسيرة للحوثيين بالمجال الجوي لليمن

أسقطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، طائرة بدون طيار "مسيرة"، أطلقتها ميليشيا الحوثي بصنعاء.

وأكد العقيد تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف باليمن، أن جميع المحاولات المستميتة من الميليشيا الحوثية، بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل.

وأضاف المالكي، أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات، وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك، للتعامل مع هذه الطائرات، لحماية المدنيين، وأن المحاولات الإرهابية المتكررة ، تعبر عن حالة اليأس لدى الحوثيين.



