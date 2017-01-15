إيران تحتجز زورقًا على متنه 12 فيليبينيًا في مضيق هرمز

احتجزت إيران السبت زورقًا على متنه 12 فيليبينيًا في مضيق هرمز أشارت إلى أنهم "عصابة لتهريب الوقود".

وصرح رئيس حرس الحدود في محافظة هرمزغان أنه "تمت مصادرة زورق سحب أجنبي و283900 ليتراً من البترول بقيمة 233,71 مليار ريال (20,2 مليون دولار)".

وقال الرائد حسين دهاقي إنه "تم توقيف 12 مواطنًا فيليبينيًا ويتخذ المسؤولون القضائيون المعنيون الاجراءات القانونية اللازمة" بحقهم.

وأضاف أنه يشتبه أن المجموعة تدير عصابة لتهريب الوقود، مشيراً إلى أنه تم اعتراض الشحنة المصادرة قرب مقاطعة سيريك في مضيق هرمز.

وتأتي عملية الاحتجاز على وقع التوترات في الخليج بعدما انسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق النووي الذي يفرض قيوداً على برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها.

وفي إطار التصعيد، تعرضت سفن إلى هجمات غامضة وأٌسقطت طائرة عسكرية أميركية مسيّرة واحتجزت ناقلات نفط في مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو ثلث شحنات النفط العالمية المنقولة بحراً.



