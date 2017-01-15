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ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الحوثى لـ مسجد بمأرب إلى 111 قتيلا

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الحوثى لـ مسجد بمأرب إلى 111 قتيلا

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أفادت مصادر طبية يمنية، بارتفاع حصيلة القصف الحوثي على جامع داخل معسكر الاستقبال في محافظة مأرب شمالي البلاد إلى 111 قتيلا.

وأوضحت المصادر - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين - أن حالات الإصابة الخطرة زادت من حصيلة القتلى ولا يزال الرقم مرشحا للزيادة"، مشيرة إلى أن 68 جريحا حالتهم خطرة يتوزعون على مستشفيات المدينة.

وكانت ميليشيات الحوثي قد استهدفت بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة جامعا داخل معسكر للاستقبال تابع للقوات الحكومية شمال غربي مأرب، ما أسفر عن سقوط أكثر من 90 قتيلا و130 جريحا في حصيلة أولية.

وذكرت مصادر طبية أنه جرى نقل غالبية جثامين القتلى إلى المستشفى العسكري، فيما استقبلت مستشفى الثورة الحكومية 18 قتيلا.


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